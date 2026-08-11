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Kütahya’da boş arazide bir kişi ölü bulundu

Kütahya’da boş arazide bir kişi ölü bulundu
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide yaşlı bir adam, otomobilinin yanında ölü bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide yaşlı bir adam, otomobilinin yanında ölü bulundu.

Olay, Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane otoparkının üst kısmında bulunan toprak alanda bir kişinin aracının yanında hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil servise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Ölen şahsın 74 yaşındaki Fahrettin Kahraman olduğu belirlenirken, incelemelerin ardından Kahraman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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