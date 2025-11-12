Haberler

Kütahya'da Apartman Yangını: 5 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında, biri bebek toplam 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında, biri bebek toplam 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, evde bulunan bazı kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan biri bebek 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
