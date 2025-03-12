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Kütahya'da 81 Yaşındaki Cevriye Memiş Kayıp

Kütahya'da 81 Yaşındaki Cevriye Memiş Kayıp
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 81 yaşındaki Cevriye Memiş, evden çıktıktan sonra kayboldu. Mukabeleye gideceğini söyleyerek çıkan yaşlı kadından henüz haber alınamadı. Ailesi ve emniyet güçleri, Memiş'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 81 yaşındaki Cevriye Memiş'ten hafta başından bu yana haber alınamıyor.

Eşi ve kızı ile birlikte yaşayan Cevriye Memiş, "Mukabeleye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kayboldu. En son Uluoymak Mahallesi'nde görülen yaşlı kadının, pek çok vatandaş tarafından fark edilmesine rağmen henüz izine rastlanmadı. Mukabelede olduğu düşünülen ve sonrasında eve dönmemesi üzerine ailesi endişelenerek polis ve jandarmaya başvurdu.

Polis ekipleri, şehir merkezindeki ihbarları değerlendirse de Cevriye Memiş'ten henüz bir iz bulunamadı. Kayıp yaşlı kadının bulunması için emniyet güçlerinin ve yakınlarının yoğun çalışması devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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