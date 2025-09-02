Kütahya'da 6,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 6,5 kilo esrar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 6,5 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin bulunduğu araç takibe alınarak önü kesilmek suretiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada 6,5 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
