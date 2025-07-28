Kütahya'da 26 Hüküm Giyen Şahıs Yakalandı

Kütahya'da 26 Hüküm Giyen Şahıs Yakalandı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda toplam 26 kişiyi yakaladı. Yakalananların 18'i tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürüttüğü çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik önemli bir operasyona imza attı.

İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 26 kişi yakalandı. Yakalananlardan 22'sinin 0-5 yıl arası, 4'ünün ise 5-10 yıl arası hapis cezası ile arandığı bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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