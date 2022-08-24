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Son dakika haberleri | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Son dakika haberler... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

KÜTAHYA - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M. Y. isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şahsın kullandığı aracı takibi alan ekipler aracın Kütahya-Eskişehir yolu girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. Yapılan operasyon sonucu bahse konu araç ve içerisinde bulunan M. Y, Ş. B, Ş. T ve H. I. Ç. isimli 4 şüpheli şahıs yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada, 46.57 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - 3. Sayfa

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