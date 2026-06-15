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Elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı

Elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar otluk alanda yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu otluk alana düşen kıvılcımlar yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımların otların üzerine düşmesiyle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otluk alanda çıkan yangını kontrol altına aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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