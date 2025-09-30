Haberler

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kuşadası'nda düzenlediği operasyonda 34 yaşındaki T.Ü.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuşadası ilçesinde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan T.Ü.'nün (34) üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
