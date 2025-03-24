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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma yol kontrolü sırasında G.Z. isimli bir kişi üzerinde metamfetamin ve uyuşturucu aparatlarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma yol kontrolü esnasında 1 kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol ve emniyet devriyesi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda durdurulan G.Z. isimli şüpheli şahsın yapılan kaba üst aramasında muhtelif miktarda uyuşturucu metamfetamin ve bonk aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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