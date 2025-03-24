Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma yol kontrolü esnasında 1 kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol ve emniyet devriyesi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda durdurulan G.Z. isimli şüpheli şahsın yapılan kaba üst aramasında muhtelif miktarda uyuşturucu metamfetamin ve bonk aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN