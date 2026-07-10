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Kürek sörfüne çıktılar, ölümden döndüler

Kürek sörfüne çıktılar, ölümden döndüler
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen iki kişi, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen ve yardım talebinde bulunan iki şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay önceki gün saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 2 şahsın kürek sörfü ile denize açıldığı, sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Şahıslar kurtarılarak sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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