Kuşadası'nda Şüpheli Şahısın Üzerinden 2 Tabanca Çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 2 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında şüpheli hal ve hareketlerde bulunan U.İ.T. isimli şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında; 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 9 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN