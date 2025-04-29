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Kuşadası'nda Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı

Kuşadası'nda Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı
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Kuşadası'nda jandarma ekipleri, dolmuş şoförleri ve gezi teknesi kaptanlarına orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda 2025 yılına kadar uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri, dolmuş şoförleri ve gezi teknesi kaptanlarını bilgilendirdi.

Kuşadası ilçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı, Davutlar, Söke Dolmuş Taşıma Kooperatifi yetkilileri ve Kuşadası Gezi Tekneleri Kooperatifi yetkililerinin katılımıyla, orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları amacıyla Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde 2025 yılında uyulması gereken kurallar ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca alınan kararların görüşüldüğü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milli Parkta suç ve suçluluğun önlenmesi ile orman yangınlarının önlenmesi çalışmalarına toplum desteği ile devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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