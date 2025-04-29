Kuşadası'nda Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri, dolmuş şoförleri ve gezi teknesi kaptanlarını bilgilendirdi.

Kuşadası ilçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı, Davutlar, Söke Dolmuş Taşıma Kooperatifi yetkilileri ve Kuşadası Gezi Tekneleri Kooperatifi yetkililerinin katılımıyla, orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları amacıyla Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde 2025 yılında uyulması gereken kurallar ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca alınan kararların görüşüldüğü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milli Parkta suç ve suçluluğun önlenmesi ile orman yangınlarının önlenmesi çalışmalarına toplum desteği ile devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN