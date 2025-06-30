Kuşadası'nda Mandalina Bahçesinde Cinayet: Sabri Nazlı Ölü Bulundu

Kuşadası'nda Mandalina Bahçesinde Cinayet: Sabri Nazlı Ölü Bulundu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 34 yaşındaki Sabri Nazlı, mandalina bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemede Nazlı'nın kardeşi, şoka girerken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Nazlı'nın geçmişinde benzer bir aile trajedisi yaşandığı belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 34 yaşındaki Sabri Nazlı, mandalina bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kuşadası'na bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Nazlı, kardeşiyle birlikte Kirazlı'daki mandalina bahçesinde çalışmaya başladı. Sabah saatlerinde bahçede bulunan evden silah sesi duyan kardeşi, hemen eve yöneldi. İçeri girdiğinde Sabri Nazlı'yı kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nazlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şoka giren kardeşi ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabri Nazlı'nın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

10 yıl önce ailesi benzer bir olayla yıkılmıştı

Sabri Nazlı'nın iddiaya göre yıllardır psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Nazlı'nın 2015 yılında annesi ve babası arasında yaşanan trajik olaya tanıklık ettiği ortaya çıktı. 2015 yılında Selçuk'un Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba Eşref Nazlı, eşi Yıldız Nazlı ile yaşadığı tartışmanın ardından önce eşini, ardından da kendisini av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Olay anında evde bulunan Sabri Nazlı, henüz 24 yaşındayken anne ve babasının ölümüne tanık olmuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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