Kuşadası açıklarında 2 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde iki düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 13.05'te, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı