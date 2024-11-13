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Kuşadası'nda Lastik Bot İçindeki 5 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası'nda Lastik Bot İçindeki 5 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki beş düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen beş düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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