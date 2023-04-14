Kuşadası'nda kumar operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir işletmede kumar oynadığı tespit edilen 10 kişi ve işletme sahibine toplamda 83 bin 408 TL idari para cezası kesildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Güzelçamlı Mahallesi'nde bir işletmede yapılan kontrol ve denetim esnasında 10 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan şahıslara kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere toplam 40 bin 550 TL, işletme sahibine kapalı alanda sigara içilmesi sebebiyle 42 bin 858 TL olmak üzere toplam 83 bin 408 TL idari para cezası uygulandı. 9 deste iskambil kağıdı ve 4 bin 400 TL nakit para muhafaza altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN