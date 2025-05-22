Kuşadası'nda Kırmızı Işık İhlaliyle Motosiklet Kazası

Kuşadası'nda Kırmızı Işık İhlaliyle Motosiklet Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir motosikletin başka bir motosiklete çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. İhlal yapan sürücü kaskı sayesinde ciddi bir yara almadı. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücüye yüksek cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet bir başka motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Emre K. yönetimindeki motosiklet, kavşakta çıkış yapan Yiğit G.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Emre K., kullandığı kask ve koruyucu giysiler sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü Yiğit G.'nin ise ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Trafik ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Yiğit G.'ye 18 bin 706 TL idari para cezası uyguladı. Her iki motosiklet de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Motosiklet kazası çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde kırmızı ışıkta geçen motosikletin süratli bir şekilde diğer motosiklete çarpması yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

87 yaşındaki ünlü iş insanı gittiği hastaneden kaçırıldı! İşte o anlar
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı

İnan Kıraç'a ne oldu? Hastaneden kafa karıştıracak açıklama
İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı

İBB'ye operasyon üstüne operasyon! Çok sayıda tutuklama
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da 11 oyna
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş

Trump, soykırımın kanıtı olarak göstermişti! Başka bir ülkede çekilmiş
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.