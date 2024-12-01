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Kuşadası'nda Güpegündüz Soygun Girişimi Kamerada

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kar maskesi takan iki motosikletli şüpheli, güpegündüz bir evi soymaya çalıştı. Demir kapıyı açamayınca olay yerinden hızlıca uzaklaştılar. Soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kuşadası'nda kar maskeli soyguncular güpegündüz ev soymaya kalktı: O anlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kar maskesi takan motosikletli 2 şüpheli güpegündüz bir evi soymak istedi. Demir kapıyı açamayınca motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaşan şahısların görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, dün Kuşadası'na bağlı Alacamescit Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar maskesi takan motosikletli 2 kişi, Güneş Sokak üzerinde bulunan zemin kattaki bir evi soymak istedi. Evin bulunduğu adrese gelen 2 şahıs, önce motosiklet arıza yapmış gibi davrandı. Ardından çevreyi kontrol eden şüpheliler eve doğru yöneldi. Demir kapıyı defalarca açmaya çalışan soyguncular, sonuç alamayınca motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başına gelen olaya şaşıran ev sahibi Serkan Gün; "Evimizin kilidini açamayınca kapıyı tekmeleyip, camı kırmışlar. Olay yaşandığı sırada karşı komşumuz da görmüş. Tüm bunların öğlen vakti Kuşadası gibi bir yerde yaşanması gerçekten çok garip. Eşim ve çocuklarım evde olsaydı ve onlara zarar gelseydi hesabını kim verecekti" diye konuştu.

Kuşadası'nda Güpegündüz Soygun Girişimi Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - 3.Sayfa
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