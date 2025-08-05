Kuşadası'nda Gezi Teknesinde Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Kuşadası'nda Gezi Teknesinde Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesinde yaralanan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesinde yaralanan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından alınarak sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Dün saat 14.10'da, Kuşadası ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri yaralanan şahsı bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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