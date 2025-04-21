Kuşadası'nda Bisiklet Yoluna Giren 20 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet yolunu kullandığı tespit edilen 20 motosiklet sürücüsü ceza yemekten kaçamadı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde motosiklet ile 20 şahsın seyir halinde olduğu tespit edildi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında 20 sürücüye kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 59 bin 60 TL idari para cezası uygulandı. Yaz sezonu hareketliliğinin başlamasıyla birlikte denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN