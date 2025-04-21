Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Kuşadası'nda Bisiklet Yoluna Giren 20 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Kuşadası'nda Bisiklet Yoluna Giren 20 Motosiklet Sürücüsüne Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet yolunu kullanan 20 motosiklet sürücüsüne toplam 59 bin 60 TL ceza kesildi. Denetimlerin yaz sezonunda artacağı bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet yolunu kullandığı tespit edilen 20 motosiklet sürücüsü ceza yemekten kaçamadı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde motosiklet ile 20 şahsın seyir halinde olduğu tespit edildi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında 20 sürücüye kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 59 bin 60 TL idari para cezası uygulandı. Yaz sezonu hareketliliğinin başlamasıyla birlikte denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.