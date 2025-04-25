Kuşadası'nda Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ruhsatsız ateşli silahlarla ilgili suçtan dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası le aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma ekipleri tarafından Kuşadası ilçesinde aranan şahıslara yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edilerek hapis cezasının infazı için cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa