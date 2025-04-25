Kuşadası'nda Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası le aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından Kuşadası ilçesinde aranan şahıslara yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edilerek hapis cezasının infazı için cezaevine gönderildi. - AYDIN