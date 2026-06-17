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Kuşadası'nda uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kuşadası'nda uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. isimli hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16 Haziran 2026 tarihinde Kuşadası ilçesi mülki sınırları içerisinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. (32) isimli hükümlü yakalandı. Yakalanan şüpheli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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