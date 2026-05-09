Aydın'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı