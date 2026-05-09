Aydın'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botun motor arızası sonucu sürüklenen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.
Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN