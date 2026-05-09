Haberler

Aydın'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı

Aydın'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botun motor arızası sonucu sürüklenen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

Savaşın seyrini değiştirebilecek gelişme! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Rekor bütçeli 'Delikanlı' dizisi ekranlara veda ediyor

Rekor bütçeyle iddialı giriş yapmıştı! 6 bölümde fişi çekildi
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!