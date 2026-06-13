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Kuşadası açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından göçmenler GÖKSEM'e sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından düzensiz göçmenler, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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