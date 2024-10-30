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Kuşadası'nda 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 19 düzensiz göçmen, yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 17 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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