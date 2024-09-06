Kuşadası'nda 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, kaçakçılık şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN