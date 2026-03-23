On üç ayrı suçtan aranan şahıs Aydın'da yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 13 ayrı suçtan aranan F.T. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Toplamda 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alındı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar sonucunda hakkında 13 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı