Kuş Yangına Neden Oldu, Muğla'da Hızlı Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde enerji nakil hattına çarpan kuş yangına yol açtı. Orman ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde enerji nakil hattına çarpan kuş yangına neden oldu. Alevler havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale sonucunda büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Yuvarlakçay mevkiindeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuşun enerji nakil hattına çarpması sonucu yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da ekiplere destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. - MUĞLA

