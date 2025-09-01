Küs Arkadaşların Barışma Buluşmasında Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde küs arkadaşların barışma buluşmasını ayarlayan kişi, çıkan silahlı kavgada vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akşehir ilçesi Engili Mahallesinde yaşayan ve daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 arkadaşın küslüğünün sona ermesi için M.E. tarafları bir araya getirdi. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine buluşmayı ayarlayan ve kavgayı ayırmak isteyen M.E. tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.E. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından olayda ağır yaralanan M.E. Konya'ya sevk edildi. Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen S.G., O.M., B.G. ve E.S.'yi gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., O.M. ve B.G. serbest bırakılırken, E.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA