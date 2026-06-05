Avcılar'da uyuşturucu satıcısına polisten kurye kılığında operasyon

İstanbul Avcılar'da evinin dışına kamera sistemi kurarak uyuşturucu satışı yapan şahsın evine polis ekipleri kurye kılığına girerek operasyon düzenledi. Operasyonda 125 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Ambarlı Mahallesi'ni mercek altına aldı. Ekipler, sokakta şüpheli hareketler sergileyen 35 yaşındaki Y.A.'yı takibe aldı. Bir süre sonra kadının yanına motosikletli kurye yaklaştı. Kurye daha sonra kadını sokağın sonuna götürerek burada paket teslim etti. Suçüstü yapmak için harekete geçen ekipleri fark edip kaçmaya çalışan alıcı Y.A. ve satıcı A.Ş., yaşanan kovalamacada motosikletin devrilmesi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Ş.'nin, uyuşturucu ticareti yapmak için oturduğu evin dışında ikinci bir daire daha kiraladığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin, polis ekiplerinin adrese baskınlarını önceden görebilmek amacıyla kiraladığı evin çevresine güvenlik kameraları yerleştirdiği ortaya çıktı.

Polis kurye kılığında operasyon düzenledi

Söz konusu adresteki güvenlik kameralarına yakalanmak istemeyen polis ekipleri farklı bir yöntem kullandı. Nöbetçi savcılıktan alınan özel izinle adrese giden ekiplerden bir polis memuru, kurye kılığına girerek dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, evde geniş çaplı arama yaptı. Adreste yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette şeffaf klipsli 8 poşet içerisinde toplam 125,68 gram eroin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Ş. ve Y.A., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekiplerinin kurye kılığına girerek gerçekleştirdikleri operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı