Haberler

Kurye heimlich manevrasıyla boğulan çocuğu kurtardı: O anlar kamerada

Kurye heimlich manevrasıyla boğulan çocuğu kurtardı: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir börekçide çalışan kurye, boğazına cisim kaçan küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te bir börekçide çalışan kurye, boğazına cisim kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinde çay molasında olan kurye Hasan Emre Afacan, babasıyla dükkana gelen küçük bir çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Çocuğun boğazına bir cisim kaçtığını anlayan Afacan, hızlıca Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süre içinde çocuğun nefes yolu açıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurye Afacan, "Çocuk gelirken zıplaya zıplaya geliyordu. Çocuğun boğazında bir şey kaldığını fark ettim. Babası sırtına vurarak kurtarmaya çalıştı ama bu sefer de nefes borusuna gitti sanırım. Bende heimlich manevrası yaptım. Çocuk rahat bir nefes aldı. O ara da ambulansı aradım. Geldiler ve çocuğu aldılar. Sağlık durumu iyiydi" dedi.

Afacan, olay sırasında çocuğun babasının şoka girdiğini aktardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Güllü'nün kızı tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Sorgusunda cinayeti itiraf etti: Güllü'yü o isim iterek öldürdü
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Bu da oldu! Petek tamirine giden usta gördüğüne inanamadı
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Sorgusunda cinayeti itiraf etti: Güllü'yü o isim iterek öldürdü
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
Amerikan basınından İstanbul depremi analizi: '7 ve üzeri büyük felaket kapıda olabilir'

On binlerce kilometre öteden İstanbul için uykuları kaçıracak uyarı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Konya'da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi

Film gibi operasyon, polise direnmeleri fayda etmedi
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
title