Muğla'da kurusıkı tabancayla tehditte bulunduğu iddiasıyla 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kurusıkı tabancayla tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 Mart'ta arkadaşlarıyla tartıştığı sırada havaya kurusıkı tabancasıyla ateş ettiği iddia edilen lise öğrencisi A.K. hakkında 'silahlı tehdit' kapsamında işlem yapıldı. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan A.K., Yatağan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesinde, olay sırasında silah kullanmadığını, tehditte bulunmadığını ve suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi.

A.K.'nin avukatı Hüseyin Ömer Akgör, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, "Cezaların şahsiliği ilkesi ihlal edilerek olayla alakası ve bağlantısı olmayan farklı eylemlerin sorumluluğu müvekkile yüklenmektedir" dedi. - MUĞLA

