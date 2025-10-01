Kurucaşile'de Akli Dengesini Kaybeden Adam Mendirekte 1.5 Kilometre Koştu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen adam, mendirekte 1.5 kilometre boyunca delice koştu. Görenlerin dikkatini çeken adam, sözleriyle ise düşündürdü.

Kurucaşile ilçesinde yaşayan Tanju Işık, limanda mendirekler arasındaki yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda delice koşarak, bir taraftan da kendi kendine konuştu. Garip hareketleri ile insanları gülümsetirken sözleriyle de düşündüren Işık'ın daha önce ticaretle uğraştığı ve yargılanmasının ardından akli dengesini kaybettiği ileri sürüldü. - BARTIN