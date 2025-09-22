Haberler

Kurtalan'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki bir araç, motor kısmından çıkan alevlerle yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını söndürdü, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki aracın motor kısmından aniden alevler yükseldi. Sürücü aracı güvenli bölgeye çekip otomobilden inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
