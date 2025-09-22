Kurtalan'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki aracın motor kısmından aniden alevler yükseldi. Sürücü aracı güvenli bölgeye çekip otomobilden inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT