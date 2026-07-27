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Siirt'te otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Siirt’in Kurtalan ilçesinde otogar karşısında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otogar karşısında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçe otogarı karşısında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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