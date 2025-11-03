Kurt, Konya'da Ağıla Girip Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

Konya'nın Ereğli ilçesinde ağıla giren kurt, bir küçükbaş hayvanı telef etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Kuzukuyu Mahallesi'nde yaşandı. Küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla gelen kurt hayvanların arasına dalarak yakaladığı bir küçükbaş hayvanı telef etti. Sabah saatlerinde hayvanının telef olduğunu gören ağıl sahibi, durumu yetkililere bildirdi. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kurdun ağıla geliş anı, duvarın üzerinde bir süre çevreye bakması, ardından hayvanların arasına girmesi ve hayvanları kaçışması yer alıyor. Hayvanlar kaçışırken, kurt, kenarda kalan bir hayvanı yakalayarak telef ediyor. - KONYA