Kadıköy'de polis ekiplerinden bayram denetimi

Kurban Bayramı nedeniyle Kadıköy'de oluşan yoğunluk sonrası trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve yoğun bölgelerde sürücü ve yayalar kontrol edildi. Hatalı park ve trafik ihlallerine karşı bayram süresince denetimler sürecek.

Kurban Bayramı nedeniyle Kadıköy'de oluşan yoğunluk sonrası trafik ekipleri denetimlerini artırdı. İlçenin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler ve yayalar tek tek kontrol edildi.

Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Polisleri, C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ve sivil trafik ekipleri tarafından sahil yolu, Bağdat Caddesi ve vatandaş yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda hatalı park yapan araçlar, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler ve yoğun alanlardaki olumsuzluklara karşı kontroller sağlanırken, ekiplerin vatandaşların huzur ve güvenliği için bayram süresince sahadaki çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

