Kurban Bayramı Dönüş Yolunda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Dönüş Yolunda Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçiren İstanbullular, dönüş yolunda yoğun trafikle karşılaştı. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda sıkışıklık yaşandı. Yetkililer, sürücüleri sabırlı olmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı tatilini Trakya ve çevre illerde geçiren İstanbullular dönüş yolunda trafikte yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi Trakya illerinde geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul'a dönüş güzergahında özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Çorlu, Marmaraereğlisi ve Silivri geçişlerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Trafik akışının yoğunlaştığı bölgelerde İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma trafik ekipleri, sürücülerin güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı.

Yetkililer, sürücülere sabırlı olmaları, trafik kurallarına uymaları ve yola yorgun çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yoğunluğun özellikle akşam saatlerinde artması bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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