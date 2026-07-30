Kumluca’da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektar orman alanı ve 15 ev zarar gördü.

Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını bu sabah itibariyle tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş yangında 15 evin zarar gördüğünü belirtti. Güneş, "Bu sabah itibariyle ilçemize bağlı Yazır Mahallesi'nde meydana gelen yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında 50 hektar ormanın yandığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 15 ev yangından zarar gördü. Bu sonuçlar hasar tespitleri yapıldıktan sonra kesinlik. Bölgede yangın soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangında enerji nakil hatları ve telefon hatlarının zarar görmesi nedeniyle Yazır Mahallesi'nin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı