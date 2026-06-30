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Otomobil ile çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobil ile çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Mimar Sinan caddesi üzerinde, N.M'nin kullandığı 07 VEG 19 plakalı otomobil ile Onur Civelek'in kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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