Kumluca'da şarampole devrilen kamyon şoförü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Beşikçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kumluca'da D400 Karayolu Antalya istikameti Belen rampalarında meydana gelen trafik kazasında lojistik firmasına ait kamyon şarampole yuvarlandı. Bugün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 07 CAH 850 plakalı kamyon şoförü H.İ.S. hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil yardım hattını aradı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü H.İ.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alan lojistik firması yetkilileri kaza yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan, sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adlı Tıp Morguna sevk edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı