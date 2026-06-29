Kumluca'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerimizin son bir hafta içerisinde aranan şahıslar üzerinde yapmış olduğu çalışmalar ve operasyonlar neticesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

Operasyonlar sonucunda Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan aranan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.O.T. isimli şahıs, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan ve 7 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs ve insan ticareti yapmak suçundan aranan 31 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ş. Ç. isimli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslar, işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı