Antalya'da korkutan hortum karaya ulaşmadan kayboldu
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında meydana gelen deniz hortumu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum, deniz yüzeyinde etkili olduktan sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında öğle saatlerinde denizde hortum oluştu. Doğa olayı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saat 14: 30 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında aniden beliren hortum, kısa süre boyunca deniz yüzeyinde etkili oldu. Görüntülerde, hortumun deniz üzerinde dönerek ilerlediği ve zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.
Öte yandan, vatandaşların panikle izlediği hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı