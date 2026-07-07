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Devrilen briket yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen briket yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde briket yüklü kamyonun tarlaya uçması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.

Hatay'ın Kumlu ilçesi sürücüsünün kontrolünü kaybettiği briket yüklü kamyon, tarlaya uçtu. Tarlaya uçan kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kumlu ilçesi Aktaş Mahallesi'nde yaşandı. 31 AER 541 plakalı briket yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Tarlaya uçan kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kamyonda yüklü olan briketler zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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