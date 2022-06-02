Durağa girip 3 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı - Haberler

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Durağa girip 3 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına girerek 3 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücünün, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu ve kaza günü ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz D-100 karayolu üzerinde dün saat 16.00'da Samet Tüfekçiler, kullandığı 09 HK 225 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına girdi. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak durdu.

3 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken kazada 3 öğrenci hayatını kaybetti. Aralarında araç sürücüsü Samet Tüfekçiler'in de bulunduğu 15 kişi ise yaralandı.

DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kazanın ardından hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Samet Tüfekçiler polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza günü ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Tüfekçiler'in kaza sırasında ise alkollü olmadığı kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece Tragger 3. Sayfa Haberler

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