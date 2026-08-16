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Erzin'de Kumda Mahsur Kalan Tır İki Traktörle Kurtarıldı

Erzin'de Kumda Mahsur Kalan Tır İki Traktörle Kurtarıldı
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Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Plajı'nda ilerleyen bir tır, tekerlekleri kuma gömülerek mahsur kaldı. Sürücünün kendi çabaları sonuçsuz kalınca bölgeye iki traktör getirildi. Halatlarla bağlanan tır, traktörlerin ortak çekme girişimiyle uzun uğraşlar sonucu kumdan çıkarıldı. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, tır ve traktörlerde hafif hasar oluştuğu bildirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde plajda kuma gömülerek mahsur kalan tır, iki traktörün yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Erzin ilçesinde bulunan Burnaz Plajı'nda meydana geldi. Plajda ilerlediği sırada tekerlekleri kuma gömülen tır, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Sürücünün kendi imkanlarıyla aracı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışması sonuçsuz kaldı. Tırın kurtarılması için bölgeye getirilen iki traktör, halatlarla araca bağlandı. Traktörlerin birlikte çektiği tır, uzun uğraşların ardından güçlükle kumdan çıkarıldı.

Tırın iki traktörle kurtarıldığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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