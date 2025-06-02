Kültür Yolu Festivali Olaylarla Sona Erdi

Kültür Yolu Festivali Olaylarla Sona Erdi
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Şanlıurfa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali, kötü olaylarla gündeme geldi. Sanatçılara su şişesi fırlatıldı, konserlerde kavga çıktı; birçok kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'daki Kültür Yolu Festivali olaylı başlayıp olaylı bitti

Sahnede şarkı söyleyen Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ'a su şişesi fırlatıldı, Alişan konserinde kavga çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali olaylı başlayarak olaylı bitti. Her gün kavgalara sahne olan festivalde sanatçılar da nasibini aldı. Sahnede şarkı söyleyen Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ'a su şişesi fırlatıldı, Alişan konserinde ise kavga çıktı.

Şanlıurfa'da 24 Mayısta başlayarak 1 Haziranda sona eren Kültür Yolu Festivali, yaşanan olay ve kavgalarla gündem oldu. Her gün kavgaların yaşandığı festivalde onlarca kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Festivaldeki olaylardan sanatçılar da nasibini aldı. Konserleri izlemeye gelenler, sahnede şarkı söyleyen Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ'a su şişesi fırlattı. Festivalin kapanış gecesinde de olaylar çıktı.

Alişan konserinde kavga

Sanatçı Alişan'ın sahne aldığı sırada kalabalık arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, grubu ayırmaya çalıştı. Konser sonrasında da kavga çıktı. Yumruk ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralananlar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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