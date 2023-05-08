Kulp'ta trafik kazası: 2 ölü, 10 yaralı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Elmalı Mahallesine bağlı Işıklar mezrasında Transporter marka aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Elmalı Mahallesine bağlı Işıklar mezrasında Transporter marka aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesinin kırsal Elmalı Mahallesi Işıklar mezrası mevkiinde henüz plakası belirlenemeyen Ümit Akın idaresindeki Transporter marka araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada Zeliha Akın, Hanım Can hayatını kaybederken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR