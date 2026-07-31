Kullandıkları araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da şüphe üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 35 gram uyuşturucu madde ile geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada poşet içerisinde 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan K.T, Ö.B. ve M.A.isimli şahıslar gözaltına alınd. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen kişi şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı