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Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı Bursa'da telefoncudan çaldığı kulaklığı cinsel organına saklayıp kaçan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı
BURSA - Bursa'da telefoncudan çaldığı kulaklığı cinsel organına saklayıp kaçan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs girdiği telefoncudaki çalışanların dalgınlığından yararlanarak tezgah üzerinden kulaklık çalıp cinsel organına koyarak ortadan kayboldu. Şüphelinin hırsızlık yapması ve suç ortağıyla kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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